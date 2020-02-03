: Hırvatistan ile Bosna Hersek göçmen krizini "güvenlik meselesi" olarak görüyor

03.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:17

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında bulunan Hırvatistan ve Bosna Hersek, göçmen krizini "güvenlik meselesi" olarak görüyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Radoncic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Bosna Hersek'in Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, ülkesindeki göçmen krizinin insani boyutu aşarak bir "güvenlik meselesi" haline geldiğini savundu.

Bosna Hersek'in son birkaç yıldır maruz kaldığı göçmen akınına işaret eden Radoncic, sınır güvenliği noktasında sahip oldukları kapasitenin son seviyeye ulaştığını ifade etti.

Radoncic, sınırlardaki güvenlik kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle Bosna Hersek'e gelen göçmen sayısının da sürekli arttığını belirterek, ülkedeki göçmen krizinin artık güvenliği tehdit eden boyutta olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'e gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun ekonomik göçmen olduğunu söyleyen Radoncic, "AB ile ortak bir çözüm bulamazsak büyük bir sorun bizi bekliyor. Bosna Hersek'in göçmenlere park alanı olmaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Radoncic, Bosna Hersek'in hem ekonomik hem de turizm açısından zarara uğradığını vurgulayarak, Sırbistan ve Karadağ makamlarıyla da göçmen krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler yapacağını söyledi.

Bozinovic de göçmen krizinden kaynaklı güvenlik sorununun artık uluslararası bir mesele olduğunu kaydetti, çözüm için ortak hareket etmenin gerekliliğine işaret etti.

İki komşu ülke emniyet güçlerinin, göçmen krizinin çözümünde beraber hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Bozinovic, Bosna Hersek sınırlarındaki güvenlik kapasitesinin artırılması için somut adımlar atacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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