Hırvatistan İkinci Maçında Arjantin'i 3-0 Yenerek Son 16'ya Kalmayı Garantiledi

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçlarında birbirlerine rakip olacak Arjantin ile Hırvatistan, tarihlerinde 5. kez karşılaştı. D Grubu'nda ilk maçında Nijerya'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan, Arjantin'i İlk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, Hırvatistan'a da 3-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

HIRVATİSTAN GARANTİLEDİ

Turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan Arjantin iki maç sonunda 1 puanda kalırken, oynadığı 2 maçı da kazanan Hırvatistan ise Son 16 Turuna kalmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ilk maçtan beri kalesinde güven vermeyen Cabellaro, 53. dakikadada skandal bir hataya imza attı ve Rebic, Hırvatları 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Arjantin teknik direktörü Sampaoli, hemen oyuna müdahele etmeye çalıştı. Hücumda daha diri olmanın hesaplarını yapan Sampaoli oyuna Higuain ve Pavon'u aldı.

Ataklarını sıklaştıran Arjantin, bir türlü skor bulamadı. 80. dakikada Modric sahneye çıktı. RAKITIC VE MODRIC SON 10 DAKİKA SAHNE ALDI

Hırvatistan'ın 10 numarası ve takımın beyni olan Modric, ceza sahası dışından muhteşem bir füze gönderdi ve Arjantin'in ümitlerini yıkan isim oldu. Skoru belirleyen gol ise 90+2. dakikada Rakitic'den geldi.