Hırvatistan'dan TİKA'ya ödül

01.11.2019 12:31

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 25. yıldönümünde, Zagreb Mimara Müzesi'nde gerçekleştirilen törende Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) Hırvat-Türk Dostluğu Şükran Belgesi takdim edildi.



Hırvatistan'ın 2. Cumhurbaşkanı Stjepan Mesi, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Vice Skrai, Güneydoğu Avrupa Sektörü ve AB Genişleme Süreci Başkanı Matija Ourak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, TİKA Zagreb Ofisi çalışanları, Yunus Emre Enstitüsü Zagreb çalışanları, Hırvatistan Parlamentosundan birçok milletvekili ve üst düzey bürokrat ile Türkiye dostu Hırvatların yoğun olarak katıldığı tören, derneğin sene boyu süren etkinliklerinin sonuncusu ve en kapsamlısı olarak düzenlendi.



Açılış konuşması yaparak misafirleri selamlayan Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh, en önemli amacı Hırvatistan ve Türkiye arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek olan derneğe şimdiye kadar verilen destekler ve törenin ana sponsorluğunu yapan TİKA'ya teşekkürlerini sunarak Hırvatistan ve Türkiye'deki tüm kurumları iki ülke arasında işbirliklerini daha da artırmaya davet etti.



Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Vice Skrai ise dostluk derneğinin Hırvatistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin resmen başlamasının hemen ardından kurulması iki ülke ve halkın arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve derinleşmesinin takdiri olduğunu düşündüğünü belirterek Hırvat Türk Dostluk Derneği'ne Hırvatistan'daki diğer dostluk dernekleri arasında en aktiflerinden biri oldukları için teşekkürlerini sundu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın da törene teşriflerinin iki ülke arasındaki gelişmiş ilişkilerin bir ispatı olarak gördüğünü belirtti.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı, 1992 yılında Hırvatistan ve Türkiye arasında ilk diplomatik ilişkilerin kurulduğunu, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, siyasi kısacası her alandaki ilişkilerin artarak devam etmesinin öneminden bahsederek diplomatik ilişkilerin tahsis edilmesinden iki yıl sonra kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin de iki ülke arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayıp derneğe şimdiye kadarki çalışmalarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına teşekkürlerini sundu. Aynı zamanda kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekte olduğu için Hırvatistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar verdiği destekler için teşekkür ederek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilme sürecindeki desteklerinin özellikle Ocak ayında başlayacak dönem başkanlığı sırasında devam etmesini temenni etti.



Törenin kapanış seremonisinde Hırvat Türk Dostluk Derneği yönetimi, derneğe şimdiye kadar destek veren kurum ve kişiler için ödül takdiminde bulundu. Belgeyi TİKA adına Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA