Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki göçmen nehirde boğuldu

01.11.2019 18:12

Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Kupa Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Slovenya'nın güneyindeki Novo Mesto Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nehirde boğulan iki kişinin, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Boğulan göçmenlerin kimliklerini belirlemek amacıyla yurt dışından yardım talep edildiği, Kupa Nehri'nden çıkarılan cesetlere otopsi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aynı bölgede dün yapılan operasyonda Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA