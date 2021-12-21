Hırvatistan'dan İadesi Sağlanan Eserlere İlişkin Tören Gerçekleştirildi

Anadolu kökenli tarihi eserlerin bulunması için uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik başlatılan "Anadolu Operasyonu" kapsamında Hırvatistan'dan ülkemize iadesi sağlanan tarihi eserlere ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar, Daire Başkanları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personeli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok önemli bir operasyona imza attıklarını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki Bajakova Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak isteyen bir kişide, çok sayıda tarihi sikke ve tarihi eser ele geçirilmesi ve Hırvatistan makamlarıyla bu noktada kurulan iletişim, aslında bu operasyonun fitilini ateşlemiştir. Daha önce de tarihi eser kaçakçılığı suçuna karışan bu kişiye dönük olarak zaten birimlerimizin bir risk analizi süreci söz konusuydu. Sonrasında hem ilgili ülkelerle hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla titiz bir süreç yönetildi. Hem eserler tek tek bulundu, yurt dışı müzayede katalogları tarandı, diğer eserler bulundu hem de gerekli yazışmalar yapılarak bu eserlerin iadesi sağlandı. Anadolu kökenli bu eserler ülkemize getirildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı. Elbette Sayın Bakanımıza minnettarız, çünkü her anını adım adım takip etti" dedi.

Yakalanan bu kişiden yola çıkılarak Türkiye'den kaçak kazılardan ve başka kaynaklardan tarihi eserleri toplayıp Avrupa ve ABD'ye kaçıran bir suç örgütünün takibe alındığını anlatan Soylu, 30 ayrı ilde eş zamanlı olarak yapılan ve uluslararası ayağında Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da olduğu Anadolu Operasyonu'nun başlatıldığını, bu operasyonun Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğunu söyledi.

Bir ülkenin, ürettiği maddi değerlerinin yanı sıra medeniyet birikimi ve aynı zamanda hakkı için verdiği mücadelenin önemini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün burada bizi bir araya getiren tarihi eserlerimizin ülkemize kazandırılması operasyonu, tüm bu hasletlerin bir araya geldiği bir neticedir. Kazandığımız uluslararası başarılar, izansız benzetmelerle bu ülkeyi itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı, öyle sanıyorum ki yeterli bir cevaptır. Bu başarıdaki katkı ve desteklerinden dolayı özellikle bu operasyonun içeride ve dışarıda yönetilmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımıza ve kadrolarına, samimi bir iş birliği ortaya koyan Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan yetkililerine ve bu kriminal operasyonu başarıyla tamamlayan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, Sayın Emniyet Genel Müdürümüze ve Sayın Jandarma Genel Komutanımıza, tüm mensuplarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. "

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Bugünkü toplantımızın öznesi olan sikke, mühür ve terazi ağırlıklarından müteşekkil eserlerin toplam sayısı ise 2 bin 955 adettir. Bu noktada, Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı iletmek isterim. Zira İçişleri Bakanlığımız, ilgili bütün birimleri ile çalışmalarımızda çok ciddi bir iş birliği ve destek sunmaktadır. " diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise 2021 yılında gerçekleştirilen 630 operasyonda 99. 200 adet tarihi eserin yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildiğini belirtti.

Aktaş, "10 Ağustos 2021 tarihinde, Adana merkezli başlattığımız "Anadolu" operasyonu ile, ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırarak, müzayede evlerinde satan bir suç örgütünü çökerttik. Hırvatistan'dan iadesi yapılarak ülkemize getirilen eserlerle birlikte örgütün kaçırdığı ve tespitini yaptığımız diğer eserlerin de ülkemize iadesine yönelik gerekli desteği vermeye de devam edeceğiz. " dedi.

Dünyanın en zengin medeniyetleri arasında yer alan kadim Anadolu topraklarındaki kültür varlıklarının korunmasına yönelik mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Aktaş, "Bizlere emanet edilen değerlerimizi koruma ve gelecek nesillere bırakma konusunda özenli ve titiz çalışma ortaya koyan ve bu operasyonu büyük bir başarı ile yöneten her bir meslektaşıma şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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