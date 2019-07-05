Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir

Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Balkanların batısındaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinin yavaş ilerlemesi durumunda büyük küresel güçlerin bölgedeki etkisini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hırvatistan'dan AB'ye uyarı: Geç kalınırsa Balkanlarda başka küresel güçlerin nüfuzu artabilir

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinin yavaş ilerlemesi durumunda büyük küresel güçlerin bölgedeki etkisini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere iki günlüğüne Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Plenkovic, burada Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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