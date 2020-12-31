Hırvatistan'daki depremin merkez üssü havadan görüntülendi

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, ülkede 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Petrinja'nın, depremin ardından havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

7 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 26 kişinin yaralandığı depremin ardından Petrinja başta olmak üzere civar yerleşim yerlerinde panik havası hakim.

Kaynak: Anadolu Ajansı