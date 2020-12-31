Hırvatistan'daki depremin merkez üssü havadan görüntülendi
31.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:59
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, ülkede 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Petrinja'nın, depremin ardından havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, ülkede 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Petrinja'nın, depremin ardından havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
7 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 26 kişinin yaralandığı depremin ardından Petrinja başta olmak üzere civar yerleşim yerlerinde panik havası hakim.
Kaynak: Anadolu Ajansı