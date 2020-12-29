Hırvatistan'daki deprem Almanya'dan da hissedildi
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Hırvatistan'daki deprem Almanya'dan da hissedildi

29.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:33
Hırvatistan'daki deprem Almanya'dan da hissedildi

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında meydana gelen deprem Almanya'nın Bayvera eyaletinde hissedildi.

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında meydana gelen deprem Almanya'nın Bayvera eyaletinde hissedildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yaklaşık 45 kilometre güneydoğusundaki Petrinja kasabasında meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem Almanya'nın Bayvera eyaletinde hissedildi. Almanya'nın Potsdam kentindeki GEO Araştırma merkezi tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan'daki depremin 6.3 büyüklüğünde olduğu, depremin yukarı Bavyera'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı. Son 30 saatte aynı bölgede üst üste iki deprenin meydana geldiği ifade edilirken Pazartesi meydana gelen depremlerin 5.2 ve 5.0 olduğu belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'da Komisyon'un Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovicve hükümeti ile temas halinde olduğunu ve yardıma hazır olduklarını söyledi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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