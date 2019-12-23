Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı
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Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı. Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek

23.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:50
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.


Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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