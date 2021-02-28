Hırvatistan'da Zagreb Belediye Başkanı Bandic hayatını kaybetti
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Hırvatistan'da Zagreb Belediye Başkanı Bandic hayatını kaybetti

28.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:31
Hırvatistan'da Zagreb Belediye Başkanı Bandic hayatını kaybetti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in belediye başkanlığını 21 yıl sürdüren Milan Bandic, kap krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in belediye başkanlığını 21 yıl sürdüren Milan Bandic, kap krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zagreb Belediyesinden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Bandic'in kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'in Grude kentinde dünyaya gelen Bandic'in Zagreb halkı için büyük bir sevgi, özveri ve sorumlulukla 21 yıl hiç durmadan hizmet verdiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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