Hırvatistan'da yerel seçimler yarın yapılacak
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Hırvatistan'da yerel seçimler yarın yapılacak

Hırvatistan'da yerel seçimler yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da halk, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da halk, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yapılacak yerel seçimlerde, 3 milyon 660 bin 165 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulundan (DIP) yapılan açıklamada, yarın TSİ ile 08.00-20.00'de oy kullanılabileceği, Kovid-19 tedavisi gören hastaların oylarını posta yoluyla gönderebileceği ifade edildi.

Hırvatistan'daki seçimlere 38 binden fazla aday katılırken 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Ülke genelinde açılacak 6 bin 572 seçim merkezinin her birinde 10 görevlinin yer alacağı, gerekli olması durumunda seçimlerde ikinci turun iki hafta sonra, 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

Bu arada, seçmen sayısının 2017'de yapılan seçimlerden 60 bin kişi daha az olduğu ifade edildi.

Hırvatistan'da en son 21 Mayıs 2017'de düzenlenen yerel seçimler dört yılda bir, mayıs ayında yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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