- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü
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- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- c Hırvatistan'da kontrolden çıkan araç son süratle park halindeki otomobillere çarptı, yayalar son anda kurtuldu.

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ZAGREB - Hırvatistan'da kontrolden çıkan araç son süratle park halindeki otomobillere çarptı, yayalar son anda kurtuldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşanan bir trafik kazasında faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan bir araç hızla giderken park halindeki araçlara çarptı. Kaza anında karşıdan karşıya geçen bir yaya ile kaldırımdaki bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza anları güvenlik kamerasına kaydolurken, sürücünün hafif yaralandığı ve en az 5 aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü
- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü
- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü
- Hırvatistan'da yayalar ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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