Hırvatistan'da "TİKA Basket 2019 Dostluk Turnuvası"

29.08.2019 13:12

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın güneyindeki Zuljana'da "TİKA Basket 2019 Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

TİKA tarafından yenilenerek Adriyatik kıyılarındaki en güzel spor alanlarından biri haline getirilen açık spor salonunda yapılan turnuvaya, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'dan 16 yaş altı sporcular katıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Zagreb Basketbol Plus" kulübünün katkılarıyla organize edilen dostluk turnuvasını Bosna Hersek kazanırken, Türkiye ikinci, Karadağ üçüncü ve Hırvatistan ise dördüncü oldu.

Açıklamada, TİKA tarafından Hırvatistan'da ilk kez gerçekleştirilen turnuva kapsamında, farklı ülkelerden gelen sporcuların hem becerilerini sergilediği hem de dostluk köprüleri kurduğu ifade edildi.

Yenilenen spor salonu, Zuljana'daki öğrencilerin beden eğitimi dersleri için de kullanılıyor.

Kaynak: AA