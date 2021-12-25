Hırvatistan'da su hortumu - Haberler
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Hırvatistan'da su hortumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hırvatistan'da su hortumu Hırvatistan'ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi.

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- Hırvatistan'da su hortumu

ZAGREB - Hırvatistan'ın Korcula Adası açıklarında su hortumu meydana geldi.

Hırvatistan'ın Korcula Adasındaki Eski Kent bölgesi açıklarında su hortumu çıktı. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.

Hırvatistan'da su hortumu

Hırvatistan'da su hortumu

Hırvatistan'da su hortumu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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