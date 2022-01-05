Hırvatistan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Hırvatistan'da son 24 saatte 8 bin 587 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 587 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de günlük vaka sayısının geçen haftadan yüzde 50 daha fazla olduğunu açıkladı.

Plenkovic, sayıların, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan omicron varyantının çok hızlı yayılmakta olduğuna işaret ettiğini belirterek "Bu, koronavirüse karşı korunmak için elimizdeki her şeyi kullanmanın önemini gösteren bir uyarıdır." açıklamasında bulundu.

Yetkililerin durumu yakından izleyeceklerini belirten Plenkovic, "Önümüzdeki günlerde olası kısıtlama kurallarını tartışacağız." dedi.

Hırvatistan'da Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan kişi sayısı da 1841'e ulaştı.

Hırvatistan Sivil Savunma Teşkilatına göre, ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği 25 Şubat 2020'den bu yana Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 736 bin 486, vefat eden kişi sayısı 12 bin 731 oldu.

Hırvatistan'da toplam test sayısı 3 milyon 812 bin 320'e çıktı, ülkede 4 milyon 768 bin 7 doz aşı yapıldı.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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