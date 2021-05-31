Hırvatistan'da Gsyih Birinci Çeyrekte %0,7 Geriledi
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Hırvatistan'da Gsyih Birinci Çeyrekte %0,7 Geriledi

Hırvatistan'da Gsyih Birinci Çeyrekte %0,7 Geriledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Hırvatistan'da 2021 yılının ilk çeyreğinde GSYİH 2020 yılının aynı dönemine göre %0, 7 oranında gerilemiştir.

Hırvatistan'da 2021 yılının ilk çeyreğinde GSYİH 2020 yılının aynı dönemine göre %0, 7 oranında gerilemiştir. 2020 yılının son çeyreğine kıyasla GSYİH %5, 8 oranında artış kaydetmiştir.

2020 yılının birinci çeyreğine göre; 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla, nihai tüketim harcamaları %0, 3 gerilemiş, brüt sabit sermaye oluşumu ise %4, 6 oranında artış kaydetmiştir. Mal ve hizmet ihracatının %0, 9 oranında; ithalatının ise %2, 1 oranında gerilediği görülmektedir.

Sektörel bazda brüt katma değeri oluşturan unsurlara bakıldığında ise, tarım sektörünün %5, 9, imalat sanayi sektörünün %4, 1 oranında artış kaydettiği, inşaat faaliyetlerinin ise %8, 8 artış kaydettiği görülmektedir. Öte yandan, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, depolama, konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri %4, 4, finans ve sigorta faaliyetleri %4, 2 gerilemiştir. Kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ise %2 büyüme gerçekleşmiştir.

Kaynak: Hırvatistan İstatistik Bürosu

Hazırlayan: Zagrep Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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