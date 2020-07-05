Hırvatistan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı
Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
05.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:58
Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da oylarını başkent Saraybosna'da kullandı.
Kaynak: AA