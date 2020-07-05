Hırvatistan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Hırvatistan'da halk, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkede kayıtlı 3 milyon 859 bin 481 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da oylarını başkent Saraybosna'da kullandı.

Kaynak: AA