Hırvatistan'da Fırtına Harekatı'nın 26. yılında anma töreni düzenlendi

Hırvatistan'ın Knin şehrinde, ülke ordusunun 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Hırvatistan'ın Knin şehrinde, ülke ordusunun 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Hırvatistan ordusunun, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına Harekatı'nın yıl dönümü kapsamındaki program, harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakılmasıyla başladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, törende yaptığı konuşmada, Hırvatistan tarihinin en önemli harekatlarından olan Fırtına'nın, kolay bir görev olmadığına işaret ederek, "Cesaret ve iyi bir organizasyonla başarıya ulaştık." dedi.

Başbakan Andrej Plenkovic de Hırvatların yüreklerinde gurur ve zafer duyguları uyandıran bu günde toplanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Fırtına Harekatı'yla özgür Hırvatistan'ın temelleri atıldı. Bu bağlamda, bu günü her yıl anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırbistan'ın kendi sorumluluğuyla yüzleşmesi gerektiğine işaret eden Plenkovic, Hırvatistan'ın her alanda geliştiğini ve gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde merkezi tören Dinar Futbol Kulübü Stadı'nda düzenlenirken, Knin Kalesi'nde Hırvatistan bayrağı dalgalandırıldı.

Hırvatistan Ordusu Hava Kuvvetleri Akrobasi Takımı da "Fırtına'nın Kanatları" adıyla uçuş gösterisi sergiledi.

Sırbistan'da "yas günü" olarak anıldı

Öte yandan, Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı, bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da ise "yas günü" olarak anıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, harekatın yıl dönümünde, başkent Belgrad'da düzenlenen törende, halkının yaşadığı acı günleri asla unutmayacağını dile getirdi.

Fırtına Harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, 1000'den fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında, Hırvat ordusuna mensup 196 kişi hayatını kaybederken, en az 1110 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija