Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Çıkış anket sonuçlarına göre muhalif aday Milanovic önde

22.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:05

Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına giden Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerinden elde edilen ilk sonuçlara göre muhalefetteki Zoran Milanovic yarışı önde götürüyor.



Sosyalist Demokratların adayı eski başbakan Zoran Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda rakiplerini geride bıraktı. Seçim çıkış anketlerine göre yapılan değerlendirmede Milanovic'in oy oranının yüzde 29,6 oy oranıyla ikinci tura kaldı. Euronews.com'da Görüntüle