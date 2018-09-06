Hırvatistan'da Bulunan Kalıntılar, Mısır'daki 3200 Yıllık Peyniri Gölgesinde Bıraktı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bulunan Giza vilayetinde, 3 hafta önce bir lahidin içinde 3200 yıllık bir peynir bulundu. Hırvatistan'ın Pokrovnik ve Danilo Bitinj köylerinde gerçekleşen çalışma, Mısır'da bulunan peyniri gölgesinde bıraktı.

AVRUPA'YA BU BÖLGEDEN YAYILDI

Pokrovnik ve Danilo Bitinj köylerinde gerçekleşen çalışmalarda, içinde yağ asitleri bulunan bir tencere bulundu. Asitleri inceleyen bilim insanları, peynir kalıntılarına rastladı. Peynir kalıntılarının, yaklaşık 7200 yıllık olduğu düşünülüyor. Peynir dışında süt, et ve balık kalıntıları da bulundu. Araştırmacılar, peynir üretiminin 5000 yıl önce başladığını öne sürüyorlardı fakat Hırvatistan'da yapılan araştırma, peynir üretiminin 7200 yıl önce başladığını gösteriyor. Araştırmacıların tahminlerine göre, Avrupa'ya peynir, süt ve yoğur ürünleri bu bölgeden yayıldı.