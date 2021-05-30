Hırvatistan'da başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı Tomasevic oldu
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Hırvatistan'da başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı Tomasevic oldu

Hırvatistan'da başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı Tomasevic oldu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimde yapılan ikinci turda başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimde yapılan ikinci turda başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic oldu.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu (DIP), Zagreb'de oyların tamamının sayıldığını ve Tomasevic'in oyların yüzde 65'ini alarak başkentin yeni belediye başkanı olduğunu bildirdi.

İkinci kez aday olduğu seçimden zaferle ayrılan Tomasevic, kendisine oy veren herkese teşekkür ederek Zagreb'in geleceği için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic de partisinin yerel seçimlerden zaferle ayrıldığına işaret ederek "20 kantondan 15'ini kazandık. Bu bugüne kadar kazandığımız en büyük zafer." dedi.

Bu arada Split, Rijeka ve Osijek gibi büyükşehirlerin bulunduğu 432 kentte yapılan ikinci turda yerel yöneticiler belirlendi.

Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 16 Mayıs'ta yapılmış ve gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde ikinci tura gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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