Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kitarovic
- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in açıklaması Toplantıya katılanlardan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in açıklaması
Toplantıya katılanlardan detaylar
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA