HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Kolinda Grabar-Kitarovic¸, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanı Kolinda Grabar-Kitarovic¸'in, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, "Ziyaret sırasında gerc¸ekles¸tirilecek go¨ru¨s¸melerde, Hırvatistan ile Tu¨rkiye arasındaki ikili ilis¸kiler tu¨m boyutlarıyla go¨zden gec¸irilecek, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gu¨c¸lendirilmesi ic¸in atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Go¨ru¨s¸melerde ayrıca, bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA