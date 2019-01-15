Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'ye Geliyor

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Ocak tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA