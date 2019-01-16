Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi ziyaret etti

ANKARA - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, TBMM'yi ziyaret etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz'da hasar gören yerleri ziyaret etti. Burada hasar gören bölgeye çiçek bıraktı. Daha sonra Kitaroviç ve beraberindeki heyet TBMM'den ayrıldı.

Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Kitaroviç, TBMM Başkanı Yıldırım ile makamında görüştü. Daha sonra da TBMM Şeref Holü'nü ziyaret etti.

Kaynak: İHA