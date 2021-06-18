Hırvatistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Çekya hangi Kanalda?
Hırvatistan ve Çekya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Çekya hangi Kanalda?
Hırvatistan ve Çekya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. HırvatistanÇekya maçı ne zaman, saat kaçta? HırvatistanÇekya hangi Kanalda?
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
Hırvatistan-Çekya Maçı, 18 Haziran Cuma günü oynanacak. Hırvatistan-Çekya Maçı, saat 19:00 başlayacak.
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.