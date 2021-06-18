Hırvatistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Çekya hangi Kanalda?

Hırvatistan ve Çekya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak. Hırvatistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan Çekya hangi Kanalda?