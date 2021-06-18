Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan - Çekya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Hırvatistan - Çekya maçı için geri sayım başladı. Peki, Hırvatistan - Çekya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Çekya maçı canlı izle! Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan - Çekya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Hırvatistan - Çekya maçı için geri sayım başladı. Peki, Hırvatistan - Çekya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Çekya maçı canlı izle! Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan - Çekya maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile Çekya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI TRT1 CANLI İZLEMEK İZÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI HANGİ GÜN?

Hırvatistan-Çekya Maçı, 18 Haziran Cuma günü oynanacak.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-Çekya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan ve Çekya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Hampden Park'da, Glasgow Stadyumu'nda oynanacak.