Hırvatistan Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret
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Hırvatistan Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret

06.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:00
Hırvatistan Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezini ziyaret etti.

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezini ziyaret etti. Cvitanovic, iş insanlarına Hırvatistan'ın yatırım olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler görüşüldü. İki ülkenin ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Cvitanovic, "SANKON ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bundan sonra daha da güçlenerek devam edecektir" dedi. Büyükelçi Cvitanovic, iş insanlarına Hırvatistan'ın yatırım olanakları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise ziyaretinden dolayı Hrvoje Cvitanovic'e teşekkürlerini sunarak, "Türkiye ile Hırvatistan arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İki ülke arasında ki ekonomik ilişkilerimiz güçlüdür Hırvatistan devleti, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde her zaman yanında ve destekçisi olmuştur. Bundan dolayı Hırvatistan devletine ve halkına çok teşekkür ederiz. Türk şirketleri olarak Hırvatistan'daki her türlü projelerde görev almaya hazırız" dedi.

Ziyaret toplantısında, çok sayıda iş insanı da hazır bulundu. - İSTANBUL

Hırvatistan Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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