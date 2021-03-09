Hırvatistan Başkonsolosundan Özlü'ye ziyaret

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec ve Başkonsolos Vekili Vesna Fabris, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec ve Başkonsolos Vekili Vesna Fabris, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Başkan Özlü misafirlere Düzce Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec Vve Başkonsolos Vekili Vesna Fabris Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, Başkonsolos ve vekiline Düzce Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkonsolos Zerec ve Başkonsolos vekili Bhattacharyyai ise Düzce'de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin sonunda, Başkan Özlü misafirlere hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı