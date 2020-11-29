Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı

29.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:43
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic'in korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic'in korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic'in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 günlük karantinaya girdiğini açıkladı. Plenkovic'in korona virüs testi negatif çıkmasına rağmen karantinada olmayı tercih ettiği belirtildi. Hırvatistan başbakanlık ofisi, Plenkovic'in karantina süresi boyunca çalışmayı evden sürdüreceğini duyurdu.

Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 3 bin 987 vaka tespit edildiğini ve 55 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Hırvatistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 126 bin 612'ye yükselirken, can kaybı sayısı bin 712 oldu. - ZAGREB

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
- İtalya Başbakanı Conte: 'Dünya yol ayrımında'
- İtalya Başbakanı Conte: "Dünya yol ayrımında"
İngiltere Başbakanı Johnson'dan G20 liderlerine korona virüs ile ortak mücadele çağrısı
İngiltere Başbakanı Johnson'dan G20 liderlerine korona virüs ile ortak mücadele çağrısı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Teoman Sezen Aksu Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Samatta Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:04:55. #1.14#
title