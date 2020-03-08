Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır" - Haber
Hırvatistan, Yunanistan, Güncel

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, mülteci sorununa ilişkin, "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır" dedi.

08.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:25
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic:

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, mülteci sorununa ilişkin, "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır" dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'ın Yunanistan'da mülteci kamplarında yaşayan çocuklardan bazılarını almaya hazır olduklarını açıkladı. Plenkovic, 15 Mart'ta düzenlenecek parti seçimleri öncesi katıldığı Demokratik Hırvat Birliği mitinginde, "Biz her zaman insancıl bir yaklaşım sergiledik ve çocukların özel bir korumaya ihtiyacı var" açıklamasında bulunurken bu kararın özellikle ailesi olmayan çocuklara faydalı olacağını vurguladı. Açıklamasında, "Mantıklı bir insanın çocuklara yardım etmemize karşı çıkacağını sanmıyorum" diyen Plenkovic, çocukların ailelerinin Hırvatistan'a alınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Plenkovic, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa İçişleri Temsilcisi Ylva Johansson'ın, çocukları Hırvatistan'a getirilmesi hakkında değerlendirme yapmak üzere gelecek hafta Yunan adalarındaki mülteci kamplarını ziyaret edeceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar Haber
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ece Erken Dilek Yaman Berkay Şahin Müslüm Gürses
Spor Falcao Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: "Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 23:28:27. #1.15#