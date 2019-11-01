Hırvatistan Başbakanı: AB sınırlarını korumak için 6 bin 500 polis görevlendirdik

01.11.2019 20:38

Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yeni üyesi ve Schengen Bölgesi'ne girmek için büyük bir adım da attı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin Hırvatistan'dan geri kaldığı düşünülürse bu durum bölgede büyük bir başarı hikayesi olarak göülebilir.



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ülkesinin başarılarını, karşısındaki engelleri ve bölgenin önündeki sorunları konuştuk. Euronews.com'da Görüntüle