Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu, sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu, sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Bregana Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek buradaki Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasını yerinde gördü.

Bozinovic, burada yaptığı açıklamada, uygulamada ilkler arasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Ülkelerinde dijital sertifika almış olanlar sınırda en fazla 20 saniye geçiriyor ve sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş yapıyor." dedi.

Hırvatistan'da 40 bin kişinin dijital sertifika başvurusunda bulunduğuna işaret eden Bozinovic, belgenin e-vatandaş sistemi üzerinden de alınabildiğini söyledi.

Bozinovic, sınır kapılarında bugün uygulanmaya başlayan Dijital Kovid-19 Sertifikası ile 112 kişinin ülkeye sorunsuz girdiğini kaydetti.

Hırvatistan, hafta başında dijital sertifika uygulamasına geçmişti.

AB Kovid-19 Dijital Sertifikası, sahip olan kişinin aşı durumunu, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini ve PCR testinin sonucunu gösteriyor.

Öte yandan Hırvatistan, AB vatandaşlarından en erken 22 gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu alanlara da sınırlarını açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija