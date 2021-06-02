Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başladı

Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başladı
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu, sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu, sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Bregana Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek buradaki Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasını yerinde gördü.

Bozinovic, burada yaptığı açıklamada, uygulamada ilkler arasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Ülkelerinde dijital sertifika almış olanlar sınırda en fazla 20 saniye geçiriyor ve sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş yapıyor." dedi.

Hırvatistan'da 40 bin kişinin dijital sertifika başvurusunda bulunduğuna işaret eden Bozinovic, belgenin e-vatandaş sistemi üzerinden de alınabildiğini söyledi.

Bozinovic, sınır kapılarında bugün uygulanmaya başlayan Dijital Kovid-19 Sertifikası ile 112 kişinin ülkeye sorunsuz girdiğini kaydetti.

Hırvatistan, hafta başında dijital sertifika uygulamasına geçmişti.

AB Kovid-19 Dijital Sertifikası, sahip olan kişinin aşı durumunu, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini ve PCR testinin sonucunu gösteriyor.

Öte yandan Hırvatistan, AB vatandaşlarından en erken 22 gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu alanlara da sınırlarını açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu
Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Demet Akalın İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:54:48. #1.16#

title