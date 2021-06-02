Hırvatistan 12 Adet Savaş Uçağını Fransa'dan Alıyor
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Hırvatistan 12 Adet Savaş Uçağını Fransa'dan Alıyor

Hırvatistan 12 Adet Savaş Uçağını Fransa'dan Alıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Hırvatistan'ın 12 adet savaş uçağı satın almak üzere 2020 yılının Eylül ayında ABD, İsveç, Fransa ve İsrail'den teklif almıştır.

Hırvatistan'ın 12 adet savaş uçağı satın almak üzere 2020 yılının Eylül ayında ABD, İsveç, Fransa ve İsrail'den teklif almıştır. Konuya ilişkin karar alma süreci tamamlanmıştır. Başbakan Plenkovic 28 Mayıs 2021 tarihinde tarihinde Hükümet oturumu sonrası yaptığı açıklamada, Fransa'nın 999 milyon Avro tutarındaki teklifinin kabul edildiğini belirtmiştir. Bu kapsamda, on iki kullanılmış Fransız çok amaçlı savaş uçağı Rafale F3R'nin 2024 yılına kadar Hırvatistan'a teslim edilecektir. Kaynak: Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti (https://vlada. gov. hr/vijesti/plenkovic-rafale-stizu-u-hrvatsku-2024/32218) Hazırlayan: Zagrep Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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