Hırvat Taraftarların Galibiyet Coşkusu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hırvat taraftarların Rusya ile Hırvatistan arasındaki çeyrek final mücadelesini izlemesi Galibiyet kutlamaları ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2018 FIFA Dünya Kupasında Rusya ile Hırvatistanarasındaki çeyrek...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hırvat taraftarların Rusya ile Hırvatistan arasındaki çeyrek final mücadelesini izlemesi
Galibiyet kutlamaları ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2018 FIFA Dünya Kupasında Rusya ile Hırvatistanarasındaki çeyrek final mücadelesini heyecanla izledi. Karşılaşmayı meydanda kurulan dev ekrandan takip eden Hırvat taraftarlar takımlarının galibiyetini kutladı.