Hırvat Taraftarların Galibiyet Coşkusu

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Hırvat taraftarların Rusya ile Hırvatistan arasındaki çeyrek final mücadelesini izlemesi

Galibiyet kutlamaları ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2018 FIFA Dünya Kupasında Rusya ile Hırvatistanarasındaki çeyrek final mücadelesini heyecanla izledi. Karşılaşmayı meydanda kurulan dev ekrandan takip eden Hırvat taraftarlar takımlarının galibiyetini kutladı.