Hırvat sosyal medya fenomeni, depreme canlı yayında yakalandı

Hırvatistan'ın Pretinja şehrinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme, canlı yayın sırasında yakalanan sosyal medya fenomeni Lana Jurcevic korku dolu anlar yaşadı.

Hırvatistan'da merkez üssü Pretinja şehrinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 150 yıllık yapıların yıkıldığı deprem bölgesinde, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Kimi hayatını kaybetti kimi ise yaralı kurtuldu.

CANLI YAYINDA DEPREMDE YAKALANDI

Çevre illerde ve ülkelerde de hissedilen deprem, bölgede paniğe neden oldu. O anlarda sosyal medya fenomeni Lana Jurcevic canlı yayın yaparken depreme yakalandı. Yaşadığıkorku dolu anları sosyal medya hesabında paylaşan Jurcevic, Hırvatistan'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı