Hırvat Büyükelçi Cvitanovic: Türkiye ile kara yolu ulaşımını denize kaydırmak istiyoruz

10.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:33

HIRVATİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı gelecek hafta Hırvatistan'da misafir ederek, ticaret mallarının taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Cvitanovic, "Biliyorsunuz, ulaşım şu anda daha çok kara yoluyla oluyor. Bu kara yolu ağırlıklı ulaşımını, denize kaydırmak gibi planımız var" dedi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, 'AB- Türkiye İş Birliği Toplantısı' için Ankara'dan Kars'a giden Turistlik Doğu Ekspresi'nde DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Pekcan'ı gelecek hafta Hırvatistan'da misafir edeceklerini belirten Cvitanovic, Türkiye ve Hırvatistan ticaretinin gelişimi, ekonomik iş birliği alanlarında görüşeceklerini söyledi. Bakan Pekcan ile ticaret mallarının taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Cvitanovic, "Biliyorsunuz, ulaşım şu anda daha çok kara yoluyla oluyor. Bu kara yolu ağırlıklı ulaşımını, denize kaydırmak gibi planımız var. Mesela Türkiye'den çıkıp Batı Almanya'ya giden TIR'lar kara sınırlarından geçmek zorunda kalıyor ve gerçekten uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Vakit kaybediyorlar. Örneğin; Hırvatistan-Sırbistan sınırında, Sırbistan tarafında 40 saat ya da daha fazla beklemek durumunda kalıyorlar. O yüzden, bizim Türk tarafına bir anlamda önerimiz, bu TIR'ların doğrudan Avrupa'da bir limana ulaşabilmesi" diye konuştu.

Kaynak: DHA