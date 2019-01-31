Hırvat Bakandan Türkiye'de Suriyelilerin Barındığı Kamplara Övgü

İZZET MAZI - Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Suriyelilerin barındığı kamplara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin burada yapmış olduğu hizmetler ve sosyal aktiviteler gerçekten takdire şayan. Türk hükümeti ve yetkililerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Bozinovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin barındığı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kent ve Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin burada yaptığı hizmetler ve sosyal aktivitelerin gerçekten takdire şayan olduğuna işaret eden Bozinovic, "Türk hükümeti ve yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla burada yaşayan mülteciler kendilerini sanki evindeymiş gibi hissediyor. Okullardan hastanelere ve yetişkinlere yönelik kurslara kadar birçok hizmeti burada almaktalar." diye konuştu.

Bozinovic, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aslında bu kamplarda yaptığı hizmetlerle sadece yaşamak için gerekli zaruretleri sağlamıyor aynı zamanda Suriyelilerin ve Türklerin ilerideki ilişkileriyle ilgili de çok güçlü bir bağ kuruyor. Bu bağ ileride Türk ve Suriye halkı arasında kuvvetlenerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri sırasında en çok dikkatini çeken konunun, kampta doğan çocuk sayısı olduğunu vurgulayan Bozinovic, "Sadece Kilis'teki kampta bile 3 bin 200 çocuğun doğduğu ifade edildi. Bu rakamlar, çok ciddi rakamlar. BM'nin de desteğiyle burada, bu çocuklara çok iyi bir gelecek hazırlamalıyız." dedi.

Davor Bozinovic, çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri için daha fazla hizmet yapılması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA