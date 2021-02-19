Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:03
Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı

Kadınlar yüksek atlamada tarihin 2. en iyi derecesinin sahibi Hırvat atlet Blanka Vlasic, aktif kariyerini noktaladı.

Kadınlar yüksek atlamada tarihin 2. en iyi derecesinin sahibi Hırvat atlet Blanka Vlasic, aktif kariyerini noktaladı.

Avrupa Atletizm Birliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sakatlıklar yüzünden bronz madalya elde ettiği 2016 Rio Olimpiyatları'ndan bu yana yarışamayan 37 yaşındaki sporcunun emeklilik kararı aldığı belirtildi.

Vlasic, 2007 ve 2009'da dünya, 2008 ve 2010'da dünya salon, 2010'da ise Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2008 Pekin Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı ismi, aşil tendonundan olduğu ameliyat sonrası 2012 Londra Olimpiyatları'nı kaçırmasına rağmen 2013 yazında sahalara geri döndü.

Dönüşü sonrası katıldığı bir etkinlikte 2 metreyi atlayarak sağlığına kavuştuğu sinyalini veren Vlasic, IAAF Elmas Lig Monaco ayağında 1,98 metrelik atlayışıyla 3. olmasının ardından bir kez daha ayağından sakatlandı.

Bu sakatlık sonucu 2013 Dünya Şampiyonası'nı kaçıran Hırvat yüksek atlamacı, 2015'teki Dünya Şampiyonası'ndan 2'ncilikle döndü.

Vlasic, 2009'da ülkesindeki bir açık hava etkinliğinde tüm zamanların 2. en iyi derecesi 2,08 metreyi atlamıştı. Stefka Kostadinova, 2,09 metreyle dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Pervin Buldan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırvat atlet Blanka Vlasic sporu bıraktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:08:01. #1.16#
title