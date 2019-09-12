12.09.2019 18:35

Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

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KAYSERİ'de 16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Mahkemece tutuklanan ve eşi de cezaevinde bulunan kadın, 2 küçük çocuğuyla cezaevine gönderildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nın saklandığı evi belirledi. Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K., evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü. Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA