Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı
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Büyükçekmece, Anne, 3. Sayfa

Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı

Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı Ailesi tarafından hırsızlık yaptırılan 10 yaşındaki çocuk kamerada Büyükçekmece'de anne ve babası tarafından hırsızlık yaptırılan 10 yaşındaki çocuk güvenlik kameralarına yansıdı.

02.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı

Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı

Ailesi tarafından hırsızlık yaptırılan 10 yaşındaki çocuk kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de anne ve babası tarafından hırsızlık yaptırılan 10 yaşındaki çocuk güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki B.G.'nin 473 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde birbirine yakın bölgelerde yaşanan yankesicilik olayları ile ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri son 15 günde Büyükçekmece'nin farlı mahallelerinde yaşanan yankesicilik olaylarının görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olaylarını 10 yaşındaki B.G. isimli çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında B.G. isimli çocuğun babası Süleyman G.'ye ait olduğu belirlenen araç takibe alındı. Polis ekipleri dün Büyükçekmece E-5 yolunda durdurulan araçta bulunan B.G., babası Süleyman G, annesi Sinem G. ve şahıslara yardım ettikleri belirlenen Ferdi D. (38), Sezer F. ve Ecevit G.'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada 10 yaşındaki B.G.'nin çoğunluğu "Yankesicilik" olmak üzere 473 ayrı suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hakkında kayıp ihbarı bulunan B.G.'nin ailesi tarafından suça sürüklendiği belirlendi. Çocuğun babası Süleyman G.'nin 53, annesi Sinem G.'nin ise 50 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İşlemleri tamamlanan B.G. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk yurduna teslim edildi. Anne Sinem G. ve

Sezer F. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Süleyman G, Ferdi D. ve Ecevit G. ise ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı

Kaynak: İHA

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Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı
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