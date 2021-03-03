Hırsızlıktan tutuklanan kadının 24 sabıkası çıktı

ESKİŞEHİR'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Esra A. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Esra A. tutuklandı. Esra A.'nın hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı mahallerinde çok sayıda evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi Esra A.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Esra A.'nın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlşeyey sevk edilen Esra A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı