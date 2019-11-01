Hırsızlıktan suçundan serbest bırakılan kadın, aynı olaydan yeniden yakalandı

01.11.2019 14:25

Sultangazi'de bir ay önce 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındıktan sonra mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılan Seher P.(56), 1 ay sonra yeniden hırsızlık suçundan yakalandı. Seher P. çıkarıldığı mahkemece bir kez daha serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de bir ay önce hırsızlık yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverilen 56 yaşındaki Seher P. adlı şüpheli, iddiaya göre 1 ay sonra 15 Ekim Salı günü Esentepe Mahallesinde yeniden hırsızlık olayına karıştı. Bir kadına ait içinde cep telefonu, para ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldığı ileri sürülen Seher P., müştekinin şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyip eşkal tespiti yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Ekim Çarşamba günü yakalandı. Akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan Seher P.'nin yapılan sorgusunda 14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P., mahkeme tarafından yine 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA