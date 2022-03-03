Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

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Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, narkotik köpeği araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, narkotik köpeği araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Sarısungur mevkiinde sabit yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç sürücüsünün ve yanındaki iki şahsın şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet 'Bong' adı verilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca olay yerine getirilen Jandarma Narkotik Köpeği Tetik vasıtasıyla araçta yapılan detaylı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisindeki biri kadın 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise 1 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile araçtaki 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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