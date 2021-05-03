Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çaldı
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Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çaldı

Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da hırsızlık suçundan serbest kaldığı gün, otomobilden telefon çalan şahıs kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'da hırsızlık suçundan serbest kaldığı gün, otomobilden telefon çalan şahıs kameralara yansıdı. Hırsızlık anı kameralara yansıyan şahıs polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da, 2 Mayıs'ta park halindeki bir araçtan cep telefonu çalınmasına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının, aynı gün başka bir hırsızlık konusundan adliyeye çıkarılan ve serbest bırakılan Y.D. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Y.D., suçunu itiraf ederek, çaldığı cep telefonunu Esenler'de Ö.A.'ya 2 bin 700 liraya sattığını anlattı.

Ekipler, suç eşyasını satın alma suçundan Ö.A.'yı söz konusu telefon ile birlikte yakaladı. Şüpheli Ö.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli Y.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelinin, camı açık olarak bekleyen araçtaki cep telefonunu çalıp uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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