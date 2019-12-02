Hırsızlıktan aranması bulunan şüpheli yakalandı
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Hırsızlıktan aranması bulunan şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan Gulnoza R. yakalandı.

02.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:20
Hırsızlıktan aranması bulunan şüpheli yakalandı

'de hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan Gulnoza R. yakalandı.

Sancaktepe İlçe ekipleri, 29 Kasım'da Fatih Mahallesinde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) işleminde şüpheli Gulnoza R'nin (33) hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan" arandığı belirlendi. Şüpheli Gulnoza R. gözaltına alındı.

Gulnoza R'nin 15 Haziran 2019'da Balıkesir'de bakıcılık yaptığı çocuğu darp ettiği ve evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hırsızlıktan aranması bulunan şüpheli yakalandı
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