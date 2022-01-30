Hırsızlıktan aranırken, çalıntı motosikletle yakalandı - Haberler
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Hırsızlıktan aranırken, çalıntı motosikletle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlıktan aranırken, çalıntı motosikletle yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan hırsızlık şüphelisi, çalıntı motosiklet ve eşyalarla birlikte yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan hırsızlık şüphelisi, çalıntı motosiklet ve eşyalarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Esentepe Mahallesi'nde durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü C.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada, 5 adet su bataryası, 1 adet kadın çantası, 23 adet telefon kulaklığı, 3 adet duş takımı, 5 adet iş eldiveni, 1 adet maket bıçağı, 1 adet çok amaçlı çakı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüphelinin motosiklet hırsızlığı, bisiklet hırsızlığı, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 6 dosyadan arandığı tespit edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İskenderun, Motosiklet, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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