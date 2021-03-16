Hırsızlıktan aranan şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
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Hırsızlıktan aranan şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:43
Hırsızlıktan aranan şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli, yakalandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli, yakalandı.

Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolunda bir yolcu otobüsünde yaptıkları kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan aranan M.S'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

M.S, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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