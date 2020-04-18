Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta 'hırsızlık' suçundan aranan Faruk F. (21), uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 'hırsızlık' suçundan aranan Faruk F. (21), uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL idari para cezası uygulanan Faruk F., gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nce sokağa çıkma yasağı öncesinde il genelinde birçok uygulama noktası oluşturdu. Kent merkezindeki noktalardan biri olan Ulu Camii önünde bir kişi, cam duvarın dibinden saklanmaya çalışırken, kontrol noktasındaki polislerin dikkatini çekti. Polis ekiplerince Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şüphelinin hırsızlıktan aranan Faruk F. olduğu ortaya çıktı.

MASKE TAKILDIKTAN SONRA POLİS OTOSUNA BİNDİRİLDİ

Gözaltına alınan Faruk F.'ye ilk olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL idari para cezası kesildi. Daha sonra yüzüne maske takılan Faruk F., emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA