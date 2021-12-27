Hırsızlıktan aranan şahıslar zeytin çalarken yakalandı - Haberler
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Hırsızlıktan aranan şahıslar zeytin çalarken yakalandı

Hırsızlıktan aranan şahıslar zeytin çalarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bahçede zeytin çalarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bahçede zeytin çalarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma tarafından yapılan önleyici devriye faaliyeti sırasında saat 15.00 sıralarında M.Y.'ye (41) ait zeytinlikte 3 kişi zeytin çalarken suçüstü yakalandı. A.Ü. (34) ve U.C. (33) adlı kadınlar ile S.Ü. (38) adlı şahsın 5 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu ve haklarında hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi. Ele geçirilen zeytinler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Hırsızlıktan aranan şahıslar zeytin çalarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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